Bolsas asiáticas caem após Trump cancelar reunião com líder norte-coreano

São Paulo – As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, cancelou ontem uma reunião de cúpula que teria no próximo mês com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

Na capital sul-coreana, Seul, o índice Kospi caiu 0,21% hoje, a 2.460,80 pontos, pressionado por ações financeiras e de siderúrgicas e montadoras.

O encontro de Trump e Kim estava previsto para 12 de junho, em Cingapura. O presidente americano alegou, no entanto, que a cúpula seria “inapropriada”, diante da “tremenda raiva e aberta hostilidade” que tem sido mostrada pela Coreia do Norte, que supostamente suspendeu contatos diretos com os EUA nesta semana.

Após o gesto de Trump, porém, o vice-chanceler da Coreia do Norte, Kim Kye-gwan, afirmou que o país está disposto a negociar com os EUA para resolver o impasse em torno do cancelamento da reunião.

Recentemente, a Coreia do Norte desistiu de um encontro de alto escalão com Seul, devido a exercício militares conjuntos da Coreia do Sul e EUA. Pyongyang também declarou que não estava interessada em uma reunião com os EUA focada apenas no programa nuclear norte-coreano.

Na China, o Xangai Composto recuou 0,42%, a 3.141,30 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,93%, a 1.810,03 pontos. Nos últimos dias, os mercados chineses e de outras partes da Ásia foram também pressionados por incertezas no rumo das discussões comerciais entre EUA e China. Na terça-feira (22), Trump demonstrou insatisfação com a última rodada de negociações entre Washington e Pequim.

O dia também foi de perdas em Hong Kong, onde o Hang Seng teve baixa de 0,56%, a 30.588,04 pontos.

No Japão e em Taiwan, por outro lado, as bolsas tiveram ganhos marginais. O Nikkei subiu 0,06% em Tóquio, a 22.450,79 pontos, ainda que ações de montadoras tenham ampliado perdas diante da recente indicação de que os EUA poderão impor tarifas a importações de carros. Já o Taiex avançou 0,05%, a 10.942,30 pontos, sustentado por ações de tecnologia.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou a sessão em leve baixa, influenciada em parte por ações de energia. O S&P/ASX 200 caiu 0,07% em Sydney, a 6.032,80 pontos.