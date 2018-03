Aço e minério de ferro desabam na China com temor de guerra comercial

XANGAI (Reuters) – Os futuros do aço na China caíram nesta sexta-feira em meio à escalada das tensões entre o país asiático e os Estados Unidos e à fraca demanda pelo metal.

O contrato mais ativo do vergalhão de aço na Bolsa de Xangai fechou no limite de baixa de 7%, a 3.369 iuanes por tonelada, o menor nível desde 11 de julho de 2017. Foi também a maior perda diária desde o lançamento do contrato, em abril de 2009.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um memorando presidencial na quinta-feira que pode impor tarifas de até 60 bilhões de dólares sobre importações da China.

O minério de ferro na Bolsa de Dalian também atingiu um limite de queda de 8%, a 430,5 iuanes por tonelada, antes de fechar em baixa de 6,42%, a 437,5 iuanes, menor patamar desde junho de 2017.

O minério de ferro para entrega no porto de Qingdao recuou 3,87%, para 64,58 dólares por tonelada.