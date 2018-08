Bolsa cai 1,5% com retomada da tensão global sobre Turquia

São Paulo – A Bovespa inicia os negócios em firme queda nesta quarta-feira, 15, dia de vencimento de Ibovespa Futuro. Os mercados globais voltam a ser contaminados por preocupações com as crises cambial e econômica enfrentadas pela Turquia.

O foco nesta quarta está especialmente nos laços entre o país e os Estados Unidos, depois de o tribunal turco ter rejeitado mais cedo recurso que pedia a libertação do pastor americano Andrew Brunson, pivô das recentes disputas comerciais entre as nações. Além disso, a Turquia anunciou aumento de tarifas a produtos americanos.

Às 10h30, o Ibovespa recuava 1,50%, aos 77.658,35 pontos, com perdas generalizadas entre as blue chips.

No cenário internacional, foi divulgada a produção industrial dos Estados Unidos, que mostrou crescimento de 0,1% em julho ante junho. O resultado ficou aquém da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que projetavam avanço de 0,3% do indicador. Em relação a julho de 2017, a indústria americana ampliou a produção em 4,2% no mês passado.