BNDESpar pode vender ações da JBS, diz presidente do BNDES

Rio de Janeiro – O presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, disse nesta quinta-feira que o banco pode vender ao menos 10 por cento da carteira do braço de participações BNDESpar, incluindo parte do que detém na empresa de proteína animal JBS.

Segundo ele, a venda de parte da carteira de ações do banco começará em 2018 e o desinvestimento será feito ao longo do tempo.

Rabello de Castro afirmou que o objetivo é reduzir a participação do BNDESpar em grandes conglomerados e investir mais em empresas de menor porte e ligadas a novas tecnologias.

“Com certeza, qualquer ação na nossa carteira tem um grau de comercialização e essa (da JBS) é comercializável. Essa é uma das possibilidades”, disse.