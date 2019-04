Para evitar greve, governo anuncia crédito de R$ 500 mi para caminhoneiros

Brasília — Para evitar uma nova greve dos caminhoneiros, o governo federal anunciou nesta terça-feira (16) uma série de medidas para aprimorar o trabalho da categoria. Dentre elas está a abertura de uma linha de crédito do BNDES para caminhoneiros autônomos no valor de 500 milhões de reais e o investimento de 2 bilhões de reais em rodoviais..

O recurso do crédito será restrito a aqueles que tem até dois caminhões por CPF, que deve ser de 30 mil reais para cada motorista. O objetivo é oferecer meios para a compra de pneus e manutenção dos veículos.

Em entrevista coletiva, o ministro Onyx Lorenzoni afirmou que a linha vai ser inicialmente distribuída pelo Banco do Brasil e pela Caixa e posteriormente para todos os demais bancos e cooperativas de crédito para “permitir que o autônomo tenha acesso a esse importante instrumento”.

A nova linha foi discutida na segunda-feira (15) no Palácio do Planalto, com o presidente do BNDES, Joaquim Levy. O BNDES informou que a linha está sendo desenhada em parceria e coordenação do Ministério da Economia.

Os detalhes da linha ainda estão em discussão, mas o BNDES garantiu que não haverá subsídio. Segundo o banco de desenvolvimento, as condições serão compatíveis com a receita dos caminhoneiros e adequadas à capacidade dos bancos que vão distribuir na ponta o financiamento do banco.

O foco é dar mecanismo para os caminhoneiros preservarem o ativo que compraram com o financiamento feito lá atrás. O banco destaca que um caminhão bem tratado dura muitos anos e é amortizado com ganho para o caminhoneiro e segurança para o emprestador e os que estão nas estradas.

O BNDES informou que está focando os instrumentos que já dispõe para dar uma resposta efetiva e transparente a uma situação real de preservação de investimento feito com “sacrifício” dos caminhoneiros.

O banco diz que é um “órgão de Estado e implementador de políticas públicas” e, por isso, responde de forma técnica às necessidades da sociedade e objetivos do governo”.

Investimento em estradas

O governo federal vai investir os 2 bilhões de reais para melhorar as estradas e tentar reduzir o número de acidentes entre os caminhoneiros. De acordo com Onyx, as chuvas intensas do verão, aliadas ao transporte rodoviário, prejudicaram estradas em todo o país.

“Historicamente, há muitos anos nós não tínhamos chuvas tão intensas e tão difusas no Brasil. Nós já não tínhamos uma manutenção das rodovias brasileiras”, afirmou o ministro da Casa Civil.

Cartão caminhoneiro

Outra medida, que já foi anunciada anteriormente e agora confirmada, é o Cartão Caminhoneiro. De acordo com Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, o motorista poderá comprar diesel antecipado para não se prejudicar com a volatilidade dos preços.

“O cartão está sendo analisado e será distribuído pela Petrobras”, explicou Freitas. Segundo ele, há um carinho do governo federal para a categoria dos transportadores.

Ao ser questionado por jornalistas sobre a política do governo para o preço do diesel, Onyx afirmou que o tema será tratado em reunião nesta terça a entre o presidente Jair Bolsonaro, a equipe econômica e representantes da Petrobras.