BNDES será responsável por estudos de privatização da Eletrobras

Brasília – O conselho do Programa de Parceria de Investimentos do governo federal (PPI) aprovou nesta segunda-feira resolução que define os papéis da Eletrobras, do Ministério de Minas e Energia e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no processo de privatização da estatal do setor elétrico, disse o secretário especial do PPI, Adalberto Vasconcelos.

Apesar da responsabilidade atribuída ao BNDES, o banco deverá contratar consultorias especializadas para realizar os estudos econômicos e financeiros para a desestatização, afirmou o secretário nesta segunda-feira.

O processo será coordenado e terá a governança definida pelo Ministério de Minas e Energia, enquanto à Eletrobras caberá a emissão de ações prevista na privatização, que diluirá o governo para uma fatia minoritária na companhia de energia.

O governo do presidente Michel Temer tem prometido concluir a operação de desestatização ainda em 2018.