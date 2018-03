BNDES reduz previsão de desembolsos para 2018 após bimestre fraco

Rio de Janeiro – O Banco Naiconal de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) reduziu a previsão de desembolsos para 2018, após um primeiro bimestre mais fraco que o esperado, disse nesta quarta-feira o demissionário presidente do banco de fomento, Paulo Rabello de Castro.

Segundo o executivo, a previsão para o acumulado do ano agora é de um montante 80 bilhões em empréstimos, ante estimativa anterior de 90 bilhões.

O BNDES informou na semana passada que desembolsou 6,85 bilhões de reais em empréstimos no primeiro bimestre, queda de 32 por cento ante mesma etapa de 2017.

Segundo ele, janeiro e fevereiro foram meses afetados por alguns fatores como a corrida de tomadores de recursos no fim do ano passado para obterem empréstimos ainda por TJLP (subsidiada) e devido à demora do Ministério da Fazenda em estabelecer e publicar regras de equalização de juros para o crédito rural.

Hoje é mais realista esperar um desembolso de 80 bilhões para atividades produtivas”, disse ele.

Castro deixa o banco essa semana para tratar da sua pré candidatura à presidência da República.

Ele disse ainda que a BNDESPar, braço de participações do banco, tem recebido propostas de diversos interessados pela fatia que detém na JBS.

“Mas o BNDESPar não vai se movimentar enquanto a JBS não tiver uma governança de classe mundial que otimize o valor da ação”, afirmou.