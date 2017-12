BNDES prorroga pagamento de R$405 mi à concessionária de Confins

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou a prorrogação para 15 de novembro de 2018 do pagamento do empréstimo ponte de 405 milhões de reais à concessionária operadora do Aeroporto de Confins, em Minas Gerais.

O empréstimo para a BH Airport, que tem como sócios o grupo CCR e a Zurich Airport, venceria em 15 de janeiro de 2018 e seria quitado com o financiamento de longo prazo, em análise pelo BNDES.

“A prorrogação foi decidida em virtude da regulamentação que reabriu o aeroporto de Pampulha para novos voos comerciais, decisão que tem potencial para impactar a previsão de demanda (tráfego de passageiros) do terminal de Confins”, disse o BNDES em comunicado.

De acordo com o banco de fomento, “a previsão da demanda é um dos fatores essenciais na avaliação do BNDES para a concessão de empréstimos de longo prazo a projetos aeroportuários, pois é um indicador que impacta a capacidade futura de pagamento do tomador de crédito”.

A decisão pela extensão do empréstimo ponte em 10 meses atendeu a pleito encaminhado pela BH Airport ao BNDES.