BNDES pode desembolsar mais de R$ 4 bi para segurança

São Paulo – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está preparado para fazer este ano um desembolso de R$ 4 bilhões dos R$ 5 bilhões previstos para a área de segurança pública, disse nesta terça-feira, 6, o presidente da instituição, Paulo Rabello de Castro. O valor total de R$ 5 bilhões a ser aplicado na segurança neste ano foi anunciado na quinta-feira da semana passada pelo presidente Michel Temer após se reunir com governadores.

Segundo Rabello, o valor a ser desembolsado pelo BNDES para a segurança neste ano poderia superar os R$ 4 bilhões se não fosse a restrição eleitoral a financiamentos públicos a partir do segundo semestre. “Poderiam ser R$ 5 bilhões se não houvesse a restrição eleitoral no segundo semestre”, reforçou o banqueiro.

Para o ano que vem, Rabello disse que o desembolso do BNDES para a segurança pública poderá chegar aos R$ 12 bilhões e nos próximos cinco anos, a R$ 42 bilhões. De acordo com o presidente do BNDES, existe hoje uma carteira de empréstimo destinada à segurança hoje, mas os valores são bem baixos.