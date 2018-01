BNDES inicia estudos para privatizar a Cedae

Denise Luna, do Estadão Conteúdo

Rio de Janeiro – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou na terça-feira, 30, que iniciou no dia 26 de janeiro os estudos para privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), e que o objetivo é elaborar um modelo de parceria público-privada para a estatal.

“Os estudos terão a participação, em todas as suas fases, de técnicos da Cedae e do governo do Rio”, informou o BNDES em nota.

Os estudos estão sendo conduzidos por um consórcio liderado pelo Banco Fator, com a participação da Concremat Engenharia e Tecnologia e do escritório Vernalha Guimarães & Pereira Advogados (VG&P), que receberão R$ 6,7 milhões pelo trabalho, segundo o banco.

O consórcio terá sete meses para apresentar a proposta de venda da empresa, que ainda terá que ser aprovada pelo governo do Rio de Janeiro, que, por sua vez acompanhará todo o processo e terá que aprovar as fases intermediárias do estudo.

Na última sexta-feira, a equipe do BNDES fez uma apresentação do processo para o Conselho de Administração da Cedae, que receberá relatórios mensais sobre o andamento dos estudos de modelagem, informou o BNDES.