BNDES Giro é prorrogado até dezembro, com orçamento de R$ 32 bi

Rio – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) prorrogou até dezembro deste ano sua linha de capital de giro, o BNDES Giro, com orçamento total de R$ 32 bilhões. Em 2017, a instituição de fomento liberou R$ 7 bilhões em empréstimos para capital de giro.

Para o diretor de Planejamento do BNDES, Carlos Da Costa, o BNDES Giro “é um sucesso”.

“O BNDES Giro tem sido um sucesso, tem socorrido muitas empresas que estavam com a corda no pescoço”, afirmou Costa, ao apresentar mudanças na política operacional de crédito do banco de fomento.

Segundo o diretor, embora a atividade econômica esteja em recuperação, a economia “ainda está combalida”. “As empresas ainda estão muito endividadas, com dificuldade de se financiar”, disse Costa.