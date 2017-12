BNDES e KFW celebram linha de crédito de US$ 142 milhões

Rio – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinou na quarta-feira, 20, uma nova captação de recursos externos, no valor de US$ 141,72 milhões, com o banco de desenvolvimento alemão Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

A operação tem como objetivo fomentar ações que possam contribuir para a mitigação das mudanças climáticas, informou o BNDES, em nota.

A intenção é apoiar projetos envolvendo eficiência energética e energias renováveis, como solar, eólica, pequenas centrais hidrelétricas, bioenergia usando resíduos, iluminação pública e cogeração na indústria.

O acordo foi firmado no âmbito da DKTI (German Climate Technology Initiative), uma iniciativa conjunta do KfW e do Ministério Federal para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ), cujo objetivo é incentivar países emergentes e em desenvolvimento a investir em esforços voltados para o meio ambiente e para a proteção climática.

A nota do banco de fomento brasileiro lembra que o relacionamento entre o KfW e o BNDES teve início na década de 60. Desde então, já foram contratadas 14 operações de empréstimo entre as instituições, no montante histórico de US$ 1,07 bilhão.

O KfW é um banco controlado em 80% pela República Federal da Alemanha e em 20% pelos seus estados federados, criado em 1948 para financiar projetos de reconstrução da economia alemã no pós-guerra. Após diversificar suas atividades, passou a financiar investimentos fora da Alemanha, em especial em países em desenvolvimento.