Rio de Janeiro – O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Dyogo Oliveira, disse nesta terça-feira que a instituição devolveu na véspera mais 30 bilhões de reais ao Tesouro Nacional, concluindo as devoluções para União previstas para este ano.

Ao todo, o banco devolveu ao Tesouro esse ano 130 bilhões de reais.

Segundo Oliveira, a previsão para o ano que vem é de devolução de mais 26 bilhões de reais.