BNDES confirma Denise Pavarina e Roberto Marucco como novos diretores

Rio de Janeiro — O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) confirmou nesta sexta-feira, 29, a indicação de Denise Pavarina, ex-diretora-executiva do Bradesco, e Roberto Marucco, atualmente na Avon, como diretores. Os novos nomes substituirão, respectivamente, os diretores Cláudia Prates e Ricardo Ramos, únicos funcionários de carreira que ainda integravam a diretoria do banco de fomento.

As indicações, dadas como certas desde quarta-feira, foram feitas pelo presidente do BNDES e serão levadas ao Conselho de Administração do banco, informa nota divulgada. Pavarina assumirá a diretoria de Empresas. Segundo a nota do BNDES, ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora-executiva do Bradesco. A futura diretora foi também presidente da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) por mais de um mandato.

A ex-executiva do Bradesco assumirá o lugar de Cláudia Prates, que chegou à diretoria na gestão de Maria Silvia Bastos Marques, em 2016. Funcionária do BNDES desde 1992, Prates comandou duas superintendências antes de se tornar diretora.

Roberto Marucco deixará a vice-presidência da Avon, onde era responsável pela área de Operações Globais de Tecnologia, para integrar a diretoria do BNDES. O executivo será diretor de Estratégia e Transformações Digitais, no lugar de Ricardo Ramos. Funcionário do banco há 26 anos, Ramos trabalhou em áreas operacionais e de administração. Desde 2016 tem respondido pela diretoria responsável pela tecnologia de informação, planejamento e recursos humanos.

“Em seu nome e de toda a equipe do BNDES, o presidente Joaquim Levy agradece o empenho, a dedicação e o trabalho realizado pelos diretores Prates e Ramos, que muito contribuíram para o banco em suas longas carreiras na instituição”, diz a nota do banco de fomento.