BNDES coloca participação na JBS em carteira para venda, diz fonte

Rio de Janeiro – A participação do BNDES na empresa de alimentos JBS entrou na carteira de venda do banco de fomento, disse à Reuters uma fonte próxima da instituição nesta sexta-feira, acrescentando que o banco, no entanto, não está envolvido em negociações sobre a fatia no momento.

“A JBS está na nossa carteira de venda, sim”, disse a fonte à Reuters. O BNDES detém pouco mais de 20 % de participação na JBS e a venda de parte dessa fatia ou de toda ela está sendo analisada pelo banco, afirmou a fonte.

A avaliação para uma venda é feita com frequência pelo banco e o BNDES aguarda uma janela de oportunidades para avançar na análise da venda dos papéis. “Não se pode colocar valor nesse momento ou discutir percentuais”, disse a fonte.

Mais cedo, o site da revista Veja publicou que o fundo soberano do Catar está fazendo due dilligence na JBS com o objetivo de comprar a fatia do BNDES na empresa brasileira de alimentos. Porém, em comunicado, a JBS afirmou desconhecer negociações para venda da participação do BNDES.

Questionada sobre a notícia, a fonte próxima do BNDES negou existência de negociação em curso. “Isso é boato”, afirmou. Procurado, o BNDES afirmou que “não comenta informação sobre empresa aberta”.

As ações da JBS encerraram nesta sexta-feira em alta de 3,14 % ante avanço de 1,1 % do Ibovespa. No ano, o papel acumula desvalorização de cerca de 6 %.