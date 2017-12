BNDES aprova financiamento de R$ 1,6 bi para a RIOgaleão

A concessionária RIOgaleão, que opera o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, teve pedido de financiamento de longo prazo, no valor de R$ 1,62 bilhão, aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O prazo para pagamento é de dez anos, com término em 15 de dezembro de 2027.

O crédito de longo prazo vai amortizar parte do empréstimo ponte de R$ 1 bilhão que a concessionária tem com o banco e que venceria no próximo dia 26.

Do total do financiamento de longo prazo, R$ 793,8 milhões, ou o equivalente a 49% do total, serão concedidos diretamente pelo BNDES.

Os restantes R$ 826,2 milhões (51%) serão repassados pelo Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Santander.