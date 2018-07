BNDES aprova documentos de interessados na Cepisa e confirma leilão

São Paulo – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou que a Comissão de Licitação responsável pelo processo de venda das distribuidoras do grupo Eletrobras analisou os documentos apresentados na última segunda-feira (23) pelos interessados na Companhia Energética do Piauí (Cepisa) relativos a declarações, documentos de representação e garantias de propostas e “considerou atendidos os requisitos do instrumento convocatório para a participação” na disputa.

Com isso, confirmou a realização da sessão pública do leilão da distribuidora piauiense, marcado para esta quinta-feira (26), às 10h, na B3, em São Paulo. O banco não informou, porém o número de proponentes que entregaram os documentos.

Durante a sessão pública serão abertas as propostas econômicas apresentadas pelos investidores interessados, com eventual realização de lances viva-voz. Será considerada vencedora a oferta final que apresentar o maior Índice Combinado de Deságio na Flexibilização Tarifária e Outorga.

A Cepisa será vendida pelo valor simbólico de cerca de R$ 50 mil e a disputa, na prática, se dará entre os grupos que oferecerem o maior desconto para a tarifa definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Além do desembolso pela compra das ações da distribuidora, o investidor também deverá realizar um aporte de capital mínimo inicial de R$ 720 milhões na Cepisa.

A exemplo de outros certames, o governo vem mantendo sob sigilo o nome dos grupos que teriam oficializado, com a entrega da proposta, o interesse pela Cepisa. Circulam fortemente no mercado os nomes da Enel, Energisa, Equatorial e Neoenergia. Procuradas, as empresas evitam comentar o assunto.

Mas nesta terça-feira, 24, o diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Neoenergia, Sandro Marcondes, afirmou que até a tarde de segunda-feira a empresa ainda avaliava se ia ou não participar do leilão da Cepisa. O prazo para a entrega dos envelopes foi encerrado às 14h.