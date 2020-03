BNDES anuncia R$ 55 bilhões para ajudar no combate à crise do coronavírus

O BNDES anunciou que vai disponibilizar R$ 55 bilhões para ajudar no combate aos impactos do coronavírus no Brasil. O montante corresponde a metade do caixa do banco de fomento e equivale ao que foi desembolsado em 2019, segundo Gustavo Montezano, presidente da instituição, em transmissão online neste domingo, 22.

Esse valor será injetado na economia por meio de quatro medidas que abrengem pessoas físicas e jurídicas, explicou Montezano, que vêm sendo pensadas ao longo das últimas duas semanas.

“Temos trabalhando silenciosamente nos últimos dias pra implantar algo nesse mundo que a gente nunca viu. Passamos por um período de desconhecimento”, diz Montezano, que ressaltou também que o BNDES contrubiu por meio de prestações de serviços e garantias: “O problema no Brasil hoje não é liquidez, mas apetite ao risco”, disse.

Na primeira medida, o BNDES envia R$ 20 bilhões ao FGTS. Na segunda, disponibiliza R$19 bi para refinanciamentos de operações diretas com o banco. Na terceira, oferece R$ 11 bilhões para refinanciamento de operações indiretas e, por fim, oferece R$ 5 bi para capital de giro a micro e pequenas empresas.

Montezano falou também que nas últimas semanas o BNDES passou por uma revolução interna para definir suas estratégias e para permitir que os funcinários trabalhassem remotamente. “Estamos 100% preparados”

Ele disse ainda que o banco tem espaço para aumentar seu apetite ao risco e que pode anunciar mais medidas nos próximos dias.

