BNDES anuncia R$ 20,4 bi para investimentos agrícolas para safra 2018/2019

São Paulo – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou que disponibilizará 20,4 bilhões de reais em investimentos para o ano safra 2018/19, o equivalente a 50 por cento do crédito direcionado ao setor.

Também serão disponibilizados 100 milhões de reais para financiamento de custeio, disse o BNDES em nota.

“São enquadrados como investimentos financiáveis a construção de armazéns com capacidade de até 6 mil toneladas nas propriedades dos pequenos e médios produtores rurais, a recuperação de reserva legal e de áreas de preservação permanente no âmbito do Programa ABC (Agricultura de Baixo Carbono), a aquisição de matrizes e reprodutores com registro genealógico e aumento do limite de renda para enquadramento dos produtores no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural”, informou o banco de fomento.