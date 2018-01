BNDES acaba com limite de dividendos para financiar empresas

Rio de Janeiro – O BNDES decidiu encerrar o limite de 25 por cento de distribuição de lucro de empresas como dividendos a acionistas como critério para concessão de financiamentos, afirmou nesta quinta-feira o diretor de planejamento Carlos Costa.

A decisão tem como objetivo fomentar novos investimentos no país, afirmou o executivo ao divulgar novas políticas operacionais do banco de fomento. As novas premissas têm como base a inclusão da Taxa de Longo Pazo (TLP) como referencial dos financiamentos e que está convergindo com a Selic.

Pela regra anterior, para tomar um empréstimo no banco, a empresa ficava impedida de distribuir mais do que 25 por cento de seus lucros em dividendos e o valor do empréstimo não podia representar mais do que 5 por cento do ativo total da empresa.

A partir de agora, praticamente não haverá mais essa barreira, a não ser para linhas de capital de giro direto cuja restrição continua em até 5 por cento.

“Não haverá mais restrição à distribuição de dividendos desde que haja um compromisso com o desenvolvimento. Antes, havia a restrição porque a Selic estava em 14 por cento. A barreira existia para evitar uma operação financeira em um empréstimo”, disse Costa a jornalistas.