Biodiesel fica mais caro e dificulta redução do preço do diesel na bomba

Rio – A expectativa do governo de baixar o preço do litro do óleo diesel em R$ 0,46 sofreu mais um revés nesta terça-feira, 19. No início da noite, o biodiesel adicionado ao combustível de origem fóssil na proporção de 10% foi vendido em leilão pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP) a um valor 8,5% superior ao da licitação anterior, ocorrida há dois meses.

Agentes do setor que não quiserem se identificar calculam que esse aumento representará um acréscimo de R$ 0,20 no biodiesel e de R$ 0,02 no litro do óleo diesel comercializado nas bombas ao consumidor final.

Ontem, a ANP divulgou o levantamento de preços realizado nos postos na semana passada, que revelou que a subvenção do consumo, adotada desde o mês passado, ainda não atingiu o objetivo do acordo firmado com os caminhoneiros para encerrar a greve. Até agora, o desconto médio nos postos ficou limitado a R$ 0,16.