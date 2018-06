BID, BM e CAF confirmam empréstimos de US$ 5,6 bilhões à Argentina

Buenos Aires – A Argentina anunciou nesta quinta-feira que também firmou empréstimos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Mundial (BM) e o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) avaliados em US$ 5,65 bilhões, além dos US$ 50 bilhões concedidos pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

“Esses recursos duplicam o habitual desembolso anual dessas organizações na Argentina, acompanham o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e ampliam a disponibilidade de financiamento”, afirmou o governo da Argentina em comunicado.

As linhas de crédito acertadas entre Argentina, BID, BM e CAF são de “rápido desembolso”, segundo a Casa Rosada, e “adicionais aos programas existentes”. Os valores serão repassados em 12 meses.

Do total, o BID colocou à disposição da Argentina US$ 2,5 bilhões. Já o BM concedeu um empréstimo de US$ 1,75 bilhão, e o CAF de US$ 1,4 bilhão.