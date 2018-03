BCE vê momento de crescimento forte na zona do euro

Frankfurt – A economia da zona do euro está registrando um crescimento robusto e pode até mesmo superar as expectativas no curto prazo, disse o Banco Central Europeu em um boletim econômico regular nesta quinta-feira.

O mercado de trabalho continua exibindo “forte dinâmica”, o consumo está aumentando, as exportações estão crescendo e os investimentos estão subindo, todos apontando para uma robusta expansão econômica à frente, disse o BCE.

“No geral, os últimos indicadores econômicos apontam para uma forte dinâmica de crescimento na zona do euro, que deverá se expandir no curto prazo em um ritmo um pouco mais acelerado do que o esperado anteriormente”, disse o BCE em um boletim que é amplamente consistente com a avaliação do Conselho do banco central na reunião de política monetária de março.

“Acontecimentos recentes sustentam a noção de uma tendênciagradual de alta no crescimento dos salários e a noção de um aumento gradual nas pressões internas de custos”, acrescentou o BCE.