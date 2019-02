BCE vai examinar necessidade de novas medidas, diz Mersch

Frankfurt – O Banco Central Europeu (BCE) ainda não chegou a uma decisão sobre se há necessidade de novas medidas de política monetária, afirmou o membro do conselho executivo do BCE Yves Mersch, em entrevista ao jornal francês Les Echos.

Segundo Mersch, o conselho está aguardando as previsões de crescimento econômico e de inflação para 2017, que serão anunciadas no mesmo dia da próxima reunião de política monetária do BCE, em 3 de dezembro.

“Nós vamos examinar os efeitos de medidas tomadas até agora e decidir se há necessidade de nova ações ou não. A discussão será bem detalhada e é importante que os devidos preparativos sejam feitos”, afirmou Mersch na entrevista, que foi reproduzida no site do BCE.

Mersch afirmou ainda que os técnicos do BCE “estão estudando todas as opções”. “É possível que o trabalho deles leve a uma recomendação. No entanto, o conselho diretor é independente e é o único que tem autoridade”, explicou.

Em resposta a rumores de que membros do conselho defendem novas medidas, Mersch disse que “nada foi decidido ainda” e que “a discussão vai acontecer dentro do conselho diretor, não em arena pública”.