BCE mantém taxas de juros mesmo diante de risco de deflação

Frankfurt – O Banco Central Europeu (BCE) manteve sua principal taxa de juros na mínima histórica de 0,25 por cento nesta quinta-feira, mantendo o curso apesar de receios de que a inflação pode ficar travada em uma “zona de perigo” abaixo de 1 por cento.

A decisão de manter as taxas de juros inalteradas era esperada, embora uma minoria de economistas em pesquisa da Reuters esperasse um corte.

O BCE também manteve a taxa de depósito que paga sobre depósitos bancários em 0 por cento e a taxa de empréstimo em 0,75 por cento.

O mercado agora volta sua atenção à coletiva de imprensa com o presidente do BCE, Mario Draghi, às 10h30 (horário de Brasília), na qual ele irá apresentar pela primeira vez as projeções que vão até 2016 feitas pela equipe do banco central.