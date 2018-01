BCE mantém política monetária e enfrenta desafio com euro forte

Frankfurt – O Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter sua política de afrouxamento monetário nesta quinta-feira, mas o presidente da instituição, Mario Draghi, agora enfrentará a difícil e potencialmente prejudicial alta do euro ante o dólar.

Mesmo que a economia da zona do euro melhore, um euro mais forte ameaça segurar a inflação e coloca em risco o trabalho feito em anos de estímulos, provavelmente forçando Draghi a jogar “água fria” sobre as expectativas crescentes de que o BCE está a caminho de elevar as taxas de juros.

Em uma decisão amplamente esperada, o BCE manteve sua principal taxa de juros no campo negativo, voltou a prometer que segurará as taxas para além do término da compra de bônus e se comprometeu a continuar com o programa de compra de ativos até uma recuperação sustentada da inflação.

O BCE espera que as “as taxas de juros permaneçam nos níveis atuais por um longo período de tempo, e bem além do horizonte das compras líquidas de ativos”, informou a instituição em um comunicado.

Tendo comprado mais de 2 trilhões de euros em títulos nos últimos três anos, o BCE reduziu quase sozinho os custos de empréstimos na zona do euro para dar início ao crescimento da economia e elevar os preços.

A inflação segue distante da meta do BCE, de 2%, então Draghi dificilmente pode enfrentar grande volatilidade da moeda.