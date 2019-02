BCE foi alertado para riscos de adiar impressão de dinheiro

Frankfurt – O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE) alertou os membros do BCE sobre os perigos de adiar a impressão de dinheiro, segundo a ata da reunião de janeiro do banco que jogou uma luz sobre como as autoridades concordaram “amplamente” em adotar o esquema.

Falando na reunião de 22 de janeiro do Conselho do BCE, que define política monetária, Peter Praet abordou os riscos de aguardar para lançar um esquema de impressão de dinheiro novo para a compra de títulos de governos, programa de estímulo conhecido como “quantitative easing”.

No documento, que oferece a visão mais clara até agora sobre como as autoridades decidiram lançar o esquema, foi relatado que Praet disse na reunião:

“Também deve-se levar devidamente em conta os riscos de não agir na presente reunião, que podem ser maiores que os riscos de agir”.

“Uma reversão dos recentes acontecimentos no mercado financeiro pode ser esperada se não forem anunciadas mais medidas de política monetária”, escreveram autoridades no registro da reunião.

“Houve uma visão amplamente compartilhada de que as condições existiam para a tomada de medidas de política monetária adicionais na presente reunião”, acrescentaram.