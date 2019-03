BCE diz que adotou estímulos adicionais para impulsionar inflação

São Paulo — As medidas de estímulos adicionais que o Banco Central Europeu (BCE) anunciou na sua decisão de política monetária do último dia 7 têm como objetivo impulsionar a inflação da zona do euro, segundo boletim mensal divulgado hoje pelo BCE. A meta de inflação do BCE é de taxa ligeiramente inferior a 2%.

No documento, o BCE também comenta que o enfraquecimento dos últimos dados econômicos indica uma considerável moderação no ritmo de crescimento econômico da zona do euro, fenômeno que irá se estender para este ano.

Além disso, o BCE ressalta que incertezas ligadas a fatores geopolíticos, a ameaça do protecionismo e vulnerabilidades em mercados emergentes “parecem estar deixando marcas no sentimento econômico”.

Há duas semanas, o presidente do BCE, Mario Draghi, fez comentários semelhantes na coletiva de imprensa que se seguiu à decisão de política monetária da instituição.