BCE anuncia fim de compra de títulos e vê juros estáveis até verão de 2019

Riga – O Banco Central Europeu (BCE) decidiu nesta quinta-feira encerrar o programa de compra de títulos de 2,55 trilhões de euros no final do ano e informou que os juros permaneceriam inalteradas até o verão de 2019 (no hemisfério Norte).

Entre outubro e dezembro, o BCE planeja comprar 15 bilhões de euros em títulos por mês e fechar o esquema no final do ano.

“O Conselho do BCE espera que a taxa de juros permaneça nos níveis atuais pelo menos até ao verão de 2019 e durante o tempo necessário para garantir que a evolução da inflação se mantenha alinhada com as expectativas atuais de trajetória de ajuste sustentado”, disse o BCE em um comunicado.

Isso está de acordo com as expectativas dos investidores.