BCE adia aumento de juros e oferece novos empréstimos a bancos

Frankfurt — O Banco Central Europeu jogou nesta quinta-feira para o próximo ano o momento de sua primeira alta de juros pós-crise, e ofereceu aos bancos novas rodadas de empréstimo.

Em meio à guerra comercial global e incertezas sobre o Brexit, o crescimento do bloco monetário enfraqueceu rapidamente, levantando temores de que possa virar uma contração se os bancos começarem a reduzir a oferta de novos empréstimos.

Em resposta, o BCE disse que as taxas de juros permanecerão nas mínimas recordes ao menos até o final deste ano.

“O Conselho espera agora que os juros do BCE permaneçam nos níveis atuais ao menos até o fim de 2019, e de qualquer forma por quanto tempo for necessário”, disse o BCE em comunicado.

Além disso, lançou uma nova Operação de Refinanciamento de Longo Prazo Direcionada (TLTRO, na sigla em inglês), com o objetivo em parte de ajudar os bancos com 720 bilhões de euros em empréstimos existentes do BCE e evitar um aperto de crédito que poderia exacerbar a atual desaceleração econômica.

“Uma nova série de operações trimestrais de longo prazo direcionadas (TLTRO-III) será lançada, começando em setembro de 2019 e terminando em março de 2021, cada uma com vencimento de dois anos”, disse o BCE.

Com a decisão desta quinta-feira, a taxa de depósito do BCE, atualmente sua principal ferramenta de juros, permanece em -0,40 por cento.

A taxa de refinanciamento, que determina o custo do crédito na economia, fica em 0,0 por cento e a taxa de empréstimo permanece em 0,25 por cento.