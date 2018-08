BC tem lucro de R$165,9 bi no 1º semestre; valor será repassado ao Tesouro

Brasília – O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quarta-feira, 29, o balanço do Banco Central referente ao primeiro semestre de 2018. A instituição registrou lucro de R$ 165,9 bilhões no período. O resultado será transferido ao Tesouro Nacional em até 10 dias úteis.

O secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, já havia adiantado que o lucro do BC será usado integralmente para ajudar no cumprimento da chamada regra de ouro do Orçamento em 2019.

No primeiro semestre, o BC teve um resultado operacional positivo de R$ 19,7 bilhões. No mesmo período de 2017, a autoridade monetária havia contabilizado lucro de R$ 11,3 bilhões e, no acumulado do ano passado, resultado positivo em R$ 26 bilhões.

Além disso, conforme o balanço aprovado nesta quarta, o BC registrou de janeiro a junho deste ano resultado positivo de R$ 146,2 bilhões com operações com reservas internacionais e derivativos cambiais.

Em todo o ano de 2017, o resultado com essas operações foi negativo em R$ 46,4 bilhões.