BC reduz projeção de crescimento do PIB em 2018 a 1,3%

Brasília – O Banco Central piorou ligeiramente sua projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil este ano a 1,3 por cento, sobre 1,4 por cento antes, atribuindo a mudança à revisão nas estatísticas das contas nacionais, que afetou a base de comparação ao elevar ligeiramente o nível do PIB de 2017.

Para o próximo ano, a projeção para a expansão da atividade econômica foi mantida em 2,4 por cento, apontou o BC em seu Relatório Trimestral de Inflação, publicado nesta quinta-feira. No documento, o BC informou que a economia segue operando com elevado nível de ociosidade, mas assinalou que a retomada econômica “tem se traduzido em redução gradual dessa ociosidade”.

Em relação à política monetária, o BC reiterou mensagem divulgada desde a última semana, quando manteve a Selic em seu mínimo histórico de 6,5 por cento, ao destacar um quadro favorável para a inflação, que joga para um futuro indeterminado eventual início de aperto nos juros após deixar de mencionar essa possibilidade em suas comunicações. Voltou a alertar, contudo, que os riscos altistas para o IPCA, ligados à deterioração do cenário externo para economias emergentes, permanecem relevantes e seguem com maior peso em seu balanço.