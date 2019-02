BC japonês diz que indústria provavelmente teve fraqueza

Tóquio – O banco central do Japão disse que espera que a produção industrial caia pela primeira vez em três trimestres no período de abril a junho devido à fraca demanda asiática, destacando a natureza frágil da recuperação econômica.

A produção industrial subiu 1,5 por cento no trimestre de janeiro a março em comparação ao trimestre anterior, ajudando a terceira maior economia do mundo a crescer muito mais que o esperado.

No entanto, o banco central deu uma visão cautelosa sobre o perspectiva para a produção, dizendo que ela pode ter brevemente passado por uma certa fraqueza com montadoras vendo os estoques domésticos se acumularem e siderúrgicas sentindo o aperto causado pela demanda asiática lenta.

“A produção industrial vai aumentar moderadamente refletindo a demanda doméstica e externa, embora com algumas flutuações’, disse o banco central do Japão no relatório econômico mensal divulgado nesta segunda-feira.

O banco central também alertou que há “grande incerteza” sobre sua previsão de que a produção irá recuperar-se no terceiro trimestre.