BC faz leilão US$ 200 milhões em swap cambial na quinta

Brasília – O Banco Central (BC) realizará nesta quinta-feira,10, leilão de swap cambial tradicional. A oferta será de até 4 mil contratos (US$ 200 milhões), divididos a critério do BC em dois vencimentos: 02/02/2015 e 01/06/2015.

Segundo comunicado divulgado nesta terça-feira, 08, pela instituição, a operação será realizada das 9h30 às 9h40. O resultado estará disponível a partir das 9h50.

Na segunda fase do programa de atuação diária no mercado de câmbio, o BC tem feito leilões de swap de segunda a sexta-feira, com US$ 200 milhões por dia.

Rolagem de contratos

O BC realiza também, na quinta-feira, rolagem dos contratos de swap que vencem em 01/08/2014.

Serão ofertados, entre 11h30 e 11h40, até 7 mil contratos de swap com data de vencimento para 04/05/2015 e 01/07/2015. O resultado desta operação será divulgado a partir das 11h50.

No mês passado, o BC iniciou a rolagem dos vencimentos de julho com uma oferta de até 5 mil contratos de swap, mas logo depois ampliou o volume para 10 mil contratos.

Em agosto vencem 189.130 contratos (US$ 9,456 bilhões) em contratos de swap.

Caso mantenha esse ritmo de 7 mil contratos até o fim do mês, o BC rolará US$ 7,350 bilhões. Isso resultaria em uma retirada de pouco mais de US$ 2,1 bilhões do sistema.