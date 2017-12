BC extingue viés de juros nas reuniões do Copom

São Paulo – Em novo regulamento publicado nesta terça-feira, o Banco Central definiu que o Comitê de Política Monetária (Copom), responsável pela definição da taxa básica de juros, não adotará mais viés em suas decisões, eliminando a possibilidade de alterações na Selic entre uma reunião e outra do colegiado.

O regulamento também elimina a obrigatoriedade de as reuniões do Copom ocorrerem às terças e quartas-feiras, como de costume, e retoma a nomenclatura de “Ata do Copom”, para o documento elaborado durante a reunião do comitê.

