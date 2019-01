BC esclarece em nota que mensagem de política monetária não se alterou

Brasília – O Banco Central esclareceu nesta terça-feira, 22, por meio de nota, que “a mensagem de política monetária não se alterou desde a última reunião do Copom”. Conforme a instituição, “a autoridade monetária continua priorizando a cautela, a perseverança e a serenidade”.

A nota foi publicada em reação a ruídos, surgidos no mercado financeiro brasileiro, após entrevista dada pelo presidente do BC, Ilan Goldfajn, à agência Reuters. A percepção de que a comunicação poderia ter mudado afetou os negócios com juros futuros e câmbio.