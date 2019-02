BC do Japão mantém política monetária e avaliação econômica

Tóquio – O banco central do Japão manteve a política monetária nesta quinta-feira e sua visão de que a economia está se recuperando moderadamente, esperançoso de que a força na demanda doméstica compensará obstáculos gerados pelo fraco crescimento internacional.

Como esperado, o BC decidiu por unanimidade manter sua promessa de elevar a base monetária, ou dinheiro e depósitos no banco central, a um ritmo anual de 60 trilhões a 70 trilhões de ienes (600 bilhões a 700 bilhões de dólares).

O BC do Japão ofereceu um forte estímulo monetário em abril, prometendo dobrar a oferta de dinheiro em dois anos ao aumentar as compras de títulos do governo e ativos de risco. Desde então vem mantendo a política monetária.