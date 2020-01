BC do Japão deve elevar previsão de crescimento após estímulo fiscal

Tóquio — O Banco do Japão deve elevar levemente sua previsão econômica para o ano fiscal que começa em abril para refletir um impulso esperado do último pacote de gastos do governo, disseram fontes familiarizadas com o pensamento da instituição.

Qualquer revisão para cima permitirá ao BOJ justificar a manutenção de sua política monetária na revisão de juros de 20 e 21 de janeiro, a menos que as crescentes tensões no Oriente Médio causem um aumento do iene grande o suficiente para atrapalhar uma recuperação econômica frágil, dizem analistas.

Sob as atuais projeções feitas em outubro, o BOJ espera que a economia do Japão cresça 0,7% no ano fiscal de 2020, acelerando para um crescimento de 1,0% no ano seguinte.

Na revisão de janeiro, o BOJ deve revisar sua projeção de crescimento para o ano fiscal de 2020 para perto de 1%, levando em conta o impulso do pacote de estímulo no valor de 122 bilhões de dólares do governo, disseram três fontes, sob condição de anonimato.

O conflito entre o Irã e os Estados Unidos, no entanto, pode mudar o cenário, já que um aumento nos custos do petróleo e o medo de escalada militar podem esfriar o crescimento global e o sentimento comercial japonês, disse uma quarta fonte.

O conselho de nove membros examinará os desenvolvimentos até o último minuto, finalizando suas previsões trimestrais de crescimento e inflação na revisão de juros de janeiro, disseram as fontes.

Qualquer revisão para cima provavelmente será pequena, já que o efeito positivo do pacote será limitado por exportações e produção fracas, bem como pelo impacto no consumo resultante de um aumento nos impostos sobre vendas que foi lançado em outubro, disseram as fontes.