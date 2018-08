BC da Turquia dobra limite de tomada de crédito para setor bancário

Istambul – O Banco Central da Turquia anunciou que dobrou o limite de tomada de crédito dos bancos para transações overnight no mercado monetário interbancário, numa tentativa de dar sustentação ao setor bancário do país.

Em comunicado, o BC turco informa que, a partir de hoje, o limite passará a ser duas vez maior que o que vigorava antes de 13 de agosto.

Anteriormente, a autoridade monetária da Turquia havia dito que forneceria toda a liquidez que os bancos necessitassem. Há poucas semanas, o BC turco também lançou uma série de medidas para impulsionar o sistema financeiro e conter a tendência de queda da lira, a moeda do país.

Desde o começo do ano, a lira acumula desvalorização de cerca de 40% ante o dólar, e as perdas se aceleraram depois que os EUA impuseram sanções à Turquia, em represália à detenção do pastor americano Andrew Brunson no país. Às 5h (de Brasília), o dólar avançava a 6,3888 liras turcas, de 6,2680 liras no fim da tarde de ontem.

Em meio a crescentes tensões, EUA e Turquia recentemente também impuseram tarifas a importações um do outro. Fonte: Dow Jones Newswires.