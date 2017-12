BC da Índia mantém taxa básica de juros em 6%, como previsto

Mumbai – O Banco Central da Índia decidiu hoje manter sua taxa básica de juros em 6%, com a expectativa de que o crescimento mais forte da economia impulsione a inflação.

A decisão do RBI, como é conhecido o BC indiano, veio em linha com a previsão de economistas consultados pelo The Wall Street Journal.

A última vez em que o RBI alterou seu juro básico foi em agosto, quando a taxa foi reduzida em 0,25 ponto porcentual.

Em outubro, a taxa anual de inflação ao consumidor da Índia atingiu 3,58%, o maior nível em sete meses, se aproximando mais da meta de médio prazo do BC indiano, de 4%. Fonte: Dow Jones Newswires.