BC da China promete manter política “prudente e neutra”

Pequim – O banco central da China prometeu nesta sexta-feira manter sua política monetária “prudente e neutra” e usar múltiplas ferramentas para manter a liquidez razoavelmente estável.

Analistas esperam que o Banco do Povo da China mantenha a política monetária ligeiramente apertada em 2018 para sustentar uma ampla desalavancagem para conter os riscos no país.

O banco central da China vai buscar um crescimento razoável no crédito e no financiamento social, controlando efetivamente a “proporção de alavancagem”, disse em seu site após uma reunião trimestral do seu comitê de política monetária.

A autoridade monetária vai “controlar seriamente a oferta total de dinheiro”, informou, concordando com os principais líderes de uma conferência anual de trabalho econômico neste mês.

O total de novos empréstimos da China atingiu um recorde de 12,94 trilhões de iuanes (1,99 trilhão de dólares) entre janeiro e novembro, uma vez que uma repressão aos empréstimos paralelos obrigou os bancos a emitirem mais empréstimos para a economia real.

O banco central também vai continuar com a reforma da taxa de juros e da taxa de câmbio, de acordo com um comunicado de sexta-feira.