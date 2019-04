BC da China diz que economia mostrou mudanças positivas no 1º tri

Pequim — O banco central da China afirmou nesta segunda-feira, 15, que a economia chinesa mostrou algumas mudanças positivas no primeiro trimestre, reiterando sua promessa de continuar com uma política monetária prudente e garantir liquidez razoavelmente ampla no mercado interbancário.

As autoridades vão fortalecer a coordenação entre a política monetária, a fiscal e outras políticas para conter riscos conforme buscam manter o crescimento estável, disse o Banco do Povo da China em comunicado em seu site após reunião trimestral de seu comitê de política monetária.

O iuan será mantido basicamente estável, de acordo com o Banco Central chinês.