BC da Austrália mantém taxa básica de juros na mínima histórica de 1,5%

Sydney — O Banco Central da Austrália (RBA, pela sigla em inglês) decidiu nesta terça-feira, 2, manter sua taxa básica de juros na mínima histórica de 1,5%, patamar em que se encontra desde agosto de 2016.

“O (RBA) vai continuar monitorando os desdobramentos e ajustar a política monetária para apoiar o crescimento sustentável da economia e atingir a meta da inflação ao longo do tempo”, afirmou o presidente do BC australiano, Philip Lowe, em comunicado.

A decisão de política monetária do RBA veio em linha com as expectativas.