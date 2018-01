BC da Alemanha planeja ter reservas em iuane, diz porta-voz

Frankfurt – O banco central da Alemanha planeja manter parte de suas reservas em moeda chinesa, mas nenhum investimento foi feito e qualquer transação será precedida de mais trabalho preparatório, afirmou à Reuters uma porta-voz do Bundesbank.

A decisão de manter algumas reservas em iuane foi tomada em meados de 2017, completou a porta-voz.

As declarações foram dadas depois que o membro do conselho do banco central Andreas Dombret anunciou inesperadamente nesta segunda-feira que o Bundesbank iria incluir o iuan em suas reservas.

O Banco Central Europeu já converteu o equivalente a 500 milhões de euros de suas reservas em dólar em iuane no ano passado, mas bancos centrais nacionais tomaram decisões independentes sobre a composição de suas reservas.