BC altera regulamento do Copom e extingue o viés para Selic

Brasília – O Banco Central atualizou, por meio da Circular nº 3.868, o Regulamento do Comitê de Política Monetária (Copom).

Entre as mudanças, o BC extinguiu o instrumento do viés, utilizado no passado para permitir eventual mudança na Selic (a taxa básica de juros) sem que fosse necessário esperar uma nova reunião do colegiado. A última vez que a instituição anunciou um viés foi em março de 2003.

O novo regulamento manteve a indicação de que as reuniões do Copom serão realizadas em dois dias, sendo que a primeira sessão é reservada a apresentações técnicas e a segunda à decisão sobre a meta da taxa Selic.

No entanto, ao contrário do regulamento anterior, não há indicação de que a primeira sessão ocorrerá sempre às terças-feiras e a segunda sessão será realizada às quartas-feiras.

Porém, o calendário de reuniões do Copom de 2018, já divulgado pelo BC, mantém a previsão de encontros apenas às terças e quartas-feiras.