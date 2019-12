BB renova contrato para Correios continuarem a operar como agências

São Paulo — O Banco do Brasil comunicou na noite de segunda-feira que assinou no último dia 13 novo contrato temporário de prestação de serviço de correspondente no país com os Correios em substituição ao atual contrato, que expirou no dia 15.

“Os Correios continuarão disponibilizando atendimento básico de saques, depósitos, consultas e recebimento de contas em parceria com o BB pelo período de três meses, podendo ser prorrogado por igual período”, afirmou o BB.

De acordo com a instituição financeira, durante o período do contrato, o BB buscará alternativas para solucionar eventuais impactos aos usuários dos serviços disponibilizados pela rede do Banco Postal.