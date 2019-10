Bancos querem aumentar crédito para veículos em até 25%, diz Anfavea

Os bancos querem aumentar a oferta de crédito para aquisição de veículos em 20% a 25% no segundo semestre deste ano em relação ao segundo semestre do ano passado, disse nesta segunda-feira, 7 o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Luiz Carlos Moraes.

“Temos conversado com os bancos e eles estão bastante otimistas em relação à oferta de crédito para o nosso setor”, comentou o executivo.

Segundo ele, em setembro, houve aumento de 24% na comparação com igual mês do ano passado. “O aumento dos financiamentos já começou e estou otimista com o próximo trimestre”, disse.

Moraes lembrou que a taxa de inadimplência para aquisição de veículos está baixa e que o prazo médio de financiamentos tem sido de 44 meses, dados que mostram um cenário favorável ao crédito.

Em setembro, a venda de veículos para o mercado interno cresceu 10,1% em relação a igual mês do ano passado.

Apesar do otimismo com os financiamentos, a Anfavea cortou nesta segunda-feira a sua projeção para o desempenho do mercado no ano todo, de alta de 11,4% para crescimento de 9,1%.