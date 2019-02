Bancos abrem 11,9 mil vagas no 1º semestre, diz Dieese

São Paulo – Os bancos fecharam o primeiro semestre com expansão de 2,48% no número de vagas em relação ao total de empregados registrado no fim do ano passado, quando o setor contava com 483.097 trabalhadores. De acordo com o Estudo do Emprego Bancário, preparado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), foram criados de janeiro a junho 11.978 postos de trabalho no setor bancário, responsável por 0,95% dos 1.265.250 de empregos assalariados criados em todos os setores da economia no primeiro semestre.

Os maiores aumentos no número de vagas foram verificados nas Regiões Norte e Nordeste, com expansão de 7,17% e 6,07%, respectivamente. O Sudeste contribuiu com 1,63% do crescimento de emprego no setor – mas com o maior saldo absoluto no número de vagas, 4.794 -, enquanto o Sul mostrou aumento de 2,22% e o Centro-Oeste, de 2,14%. Por gênero, a geração de empregos no setor bancário foi equilibrada no primeiro semestre: 50,14% de mulheres e 49,86% de homens.