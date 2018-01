Banco Mundial prevê alta de 2% no PIB do Brasil em 2018

O Banco Mundial elevou nesta terça-feira as previsões de crescimento da economia global para 3,1% em 2018, graças à alta nos investimentos e no comércio.

Será a primeira vez desde a crise financeira de 2008, segundo o órgão, que a economia mundial estará em “plena capacidade”. A alta de 0,3% em relação aos 2,8% previstos anteriormente foi divulgada dentro do relatório semestral “Perspectivas Econômicas Globais”.

A China continuará com uma desaceleração estrutural de seu crescimento, mas ainda expandirá seu Produto Interno Bruto (PIB) em 6,4% neste ano, de acordo com as projeções.

Outro destaque do relatório é a América Latina, que crescerá 2% em 2018, após uma alta de 0,9%. O principal motivo do crescimento é a recuperação do Brasil, que tem previsão de crescer 2% no próximo ano, segundo o relatório. A Argentina registrará uma expansão do PIB de 3%, e o México de 2,1%, índices também superiores a 2017.

Por isso, o Banco Mundial destacou que os governos devem olhar além das políticas monetárias e fiscais, promovendo reformas que promovam a produtividade. Entre as sugestões feitas pela instituição estão mudanças com objetivo de melhorar a educação, a saúde de qualidade e a infraestrutura nos países em desenvolvimento.