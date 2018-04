Banco Mundial doa US$ 20 milhões para exploração de gás na África

Nouakchott – O governo da Mauritânia firmou nesta sexta-feira com o Banco Mundial uma doação de US$ 20 milhões que serão utilizados para financiar a exploração de uma jazida de gás situada em alto-mar entre o país norte-africano e o Senegal.

Segundo a agência de imprensa oficial “AMI”, esta doação serve para financiar o projeto de exploração do poço Tortue Ahmeyin, no litoral atlântica entre a Mauritânia e o Senegal.

O dinheiro será utilizado para apoiar as capacidades institucionais do pessoal técnico e para reforçar a posição do governo mauritano na negociação e gestão do setor de gás e de hidrocarbonetos.

Segundo a “AMI”, o projeto tem como finalidade melhorar os resultados de desenvolvimento deste setor na economia da Mauritânia.

Explorado por duas companhias mundiais, Kosmos Energy e BP, o poço Tortue Ahmeyin dispõe de reservas estimadas em 450 bilhões de metros cúbicos de gás.

Desde 2006, a Mauritânia explora um único poço petroleiro chamado Chinguitt em alto-mar, com uma produção que mal ultrapassava os 10 mil barris diários, mas suas reservas atualmente vêm se reduzindo.

No entanto, os analistas manifestaram seu otimismo com os indícios positivos que este poço apresentou devido ao grande interesse mostrado pelo grupo francês Total, que tem três contratos de exploração e de produção assinados com o governo.